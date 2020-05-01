شاهد صور مذهلة لأول صلاة للجمعة في تركيا بعد 74 يوما من توقفها بسبب كورونا

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أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.
وأوضح أنه سيتم ذبح 1003 أضاحي في المساجد الرئيسية، الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحا (08:00 تغ)، وتوزيع لحومها على الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.
وتابع: “ربما نصلي الجمعة في الأسابيع القادمة في صحن جامع السلطان أحمد وميدانه.”
وأفاد أنه سيتم السماح اعتبارا من يوم غد 29 مايو/ أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.
ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.
ومؤخراً، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو/ أيار الحالي.