لميس التركية: كورونا مصنوع لتدمير العالم وصانعه سيدفع الثمن

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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طالبت النجمة التركية توبا بويوكستون الأتراك التزام البقاء في منازلهم تجنبًا لإمكانية إصابتهم بفيروس كورونا.

قالت: “علينا أن نبقى في منازلنا لننتصر على هذا الفيروس السيء الذي ينتشر في كل الكون دون أن يرحم أحدًا”.

تابعت: “ألتزم البقاء في منزلي وأجلت كل مشاريعي وجميعنا يجب أن يفعل هذا”.

أضافت: “أما الفقراء فتوجد جمعيات توزع كل أنواع المساعدات عليهم، لذا لن يحتاجوا للعمل في هذه الفترة”.

توبا سردت شكوكها حول الفيروس ورأت إنه مركب وأكملت:

“أعتقد أن كورونا سلاح لتدمير اقتصادات العالم، أما الصين أما أمريكا، لا يهم من صنّعه لكنني واثقة أن صانعه سيدفع الثمن”.