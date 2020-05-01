عاجل: مصدر في رئاسة الجمهورية يكشف حقيقة وفاة الرئيس ”هادي“ في الرياض

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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نفت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية، مساء الجمعة 29 مايو/أيار، الأنباء التي تحدثت عن وفاة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، كونها غير مخولة بالحديث للاعلام، ان الرئيس عبدربه منصور هادي في صحة جيدة، وما يتم تدولة مجرد ”شائعات“.

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وأشارت المصادر الى ان ”الإشاعات مصدرها مطابخ الانقلابيين الحوثيين، وهدفها إبعاد الأنظار عن حالات الموت المروعة في صنعاء، ومواكب الجنائز التي لا تتوقف بسبب فيروس كورونا“.

وكانت مواقع محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولو، الجمعة، أنباء عن وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي، بمقر اقامته في الرياض.