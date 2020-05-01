السعودية.. خادمة تقتل ربة منزل بطريقة بشعة

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدمت خادمة تحمل الجنسية الأوغندية على قتل ربة المنزل التي تعمل لديها، بطعنها 9 طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال.

وحسب صحيفة سبق السعودية، بدأت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، التحقيق في واقعة قتل داخل أحد المنازل بمركز عبس، راح ضحيتها ربة منزل ستينية بـ 9 طعنات متفرقة على يد عاملتها المنزلية.

وحسب الصحيفة، فإن المتهمة عاملة منزلية من جنسية أوغندية طعنت مواطنة ستينية تعمل لديها منذ قرابة الـ 3 أشهر بسلاح أبيض وقتلتها في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مسرح الجريمة بقيادة مدير مركز شرطة عبس رئيس رقباء عبد الله سرحان القرني، ووجدت القاتلة وقد تحصنت في إحدى غرف المنزل فتم خلع الباب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العاملة، واكتشفت وجود طعنة، ما يشير إلى محاولتها الانتحار وتم تحرير أداة الجريمة.