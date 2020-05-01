اردوغان : أرسلنا مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبوا المساعدة ونظامنا الصحي سيكون نموذجا يحتذى به في كل العالم

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 283

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان : نحن مصممون على أن نورث شبابنا، تركيا كبيرة وقوية في الذكرى الـ 600 لفتح إسطنبول التي تصادف عام 2053.

وأكد اردوغان في تصريحات له مساء اليوم ان بلاده ستحقق حتما أهداف 2023.

واشار إلى ان وفودا من شتى أنحاء العالم تزور تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحي العام لدينا.

واوضح الرئيس ان بلاده أرسلت حتى الآن مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبوا المساعدة.

ونوه إلى أن ” مؤسساتنا الصحية ونظام التأمين الصحي في #تركيا سيجذب مزيدا من الاهتمام العالمي كنموذج ناجح بعد فترة الوباء.

وشدد اردوغان على أن تركيا دخلت مسارا تمضي فيه بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة في كافة المجالات.