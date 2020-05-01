اردوغان : أرسلنا مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبوا المساعدة ونظامنا الصحي سيكون نموذجا يحتذى به في كل العالم شاهد بالفيديو من صنعاء .. تدفق جماعي وعلي مدار الساعة على مقبرة خزيمة بجثامين كورونا أثرياء الشرق الأوسط بعد انهيار النفط وأزمة كوفيد-19 .. اليمن تسجل (الجمعة) أعلى معدل وفيات بفيروس ”كورونا“ والأمم المتحدة تعلن امتلاء كافة المستشفيات الـ38 المخصصة لاستقبال المصابين حفتر يدفع 150 ألف دولار لخمسة من المرتزقة في سلاح البحرية الملكي.. تفاصيل مهمة خطرة تكللت بالفشل والفضائح أول دوري عربي يستأنف نشاطه في زمن كورونا - فيديو تعرف على أسمائهم.. عدد كبير من الأطباء اليمنيين فقدوا حياتهم في مواجهة فيروس كورونا وفاة مبتعث سعودي في أمريكا في ظروف غامضة ... والتحقيق يبدأ في القضية المشاط يكشف ما تخفيه جماعة الحوثي وتتكتم عليه شاهد .. في زمن كورونا الحوثي يستعرض بسيارات الاسعاف ومليشياته تستولي عليها
كشفت مقاطع موثقة بالفيديو ما حاول الحوثيون التستر عليه من انتشار كبير ومخيف لفيروس كورونا في أواسط المجتمع اليمني وتحديدا العاصمة صنعاء خلال الشهر الماضية , حيث يظهر أحد مقاطع الفيديو الكم الهائل والتدفق المخيف والجماعي لدفن جثامين المصابين بفيروس كورونا في واحدة من أشهر مقابر العاصمة صنعاء وهي مقبرة خزيمة .