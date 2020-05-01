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شاهد بالفيديو من صنعاء .. تدفق جماعي وعلي مدار الساعة على مقبرة خزيمة بجثامين كورونا

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
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كشفت مقاطع موثقة بالفيديو ما حاول الحوثيون التستر عليه من انتشار كبير ومخيف لفيروس كورونا في أواسط المجتمع اليمني وتحديدا العاصمة صنعاء خلال الشهر الماضية , حيث يظهر أحد مقاطع الفيديو الكم الهائل والتدفق المخيف والجماعي لدفن جثامين المصابين بفيروس كورونا في واحدة من أشهر مقابر العاصمة صنعاء وهي مقبرة خزيمة .

 

 
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