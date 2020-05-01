اليمن تسجل (الجمعة) أعلى معدل وفيات بفيروس ”كورونا“ والأمم المتحدة تعلن امتلاء كافة المستشفيات الـ38 المخصصة لاستقبال المصابين

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة 29 مايو/أيار، تسجيل 8 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية)، في تغريدة عبر تويتر، إنها سجلت 4 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لأشخاص لم يتم رصد إصابتهم سابقا.

وأشارت أنها سجلت 4 إصابات أخرى لأشخاص أصيبوا في أوقات سابقة بالفيروس.

كما أعلنت اللجنة أنها رصدت إصابة واحدة بالوباء، ما يرفع إجمالي الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى 283، بينها 65 وفاة، و11 حالة تعاف.

الى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة جائحة كورونا وعددها 38، امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس، محذرة من تسبب الجائحة في مجاعة لدى الملايين.

وقال ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوك لوتسما، في بيان، إن "اليمن أعلن عن 253 إصابة و50 وفاة بكورونا حتى 26 مايو (أيار) الجاري (حصيلة قديمة)".

ووفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات اليمنية، بلغت إصابات كورونا بعموم البلاد، حتى اليوم، 283، بينها 65 حالة وفاة و11 حالة تعاف.

ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

وأضاف لوتسما أن "هناك 38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن وقد امتلأت أسرّتها تماماً بالمصابين".

وأفاد بأن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات جراء الفيروس قد تكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه.

وأردف: "لعدة عوامل، بينها ضعف الرعاية الصحية بالمستشفيات، يموت اليمنيون في المنزل دون رصد إصابتهم وربما ينقلون الفيروس إلى أحبائهم".

وتابع: "جائحة كورونا هي أزمة تضاف لأزمات البلاد الحالية كالحرب والمجاعة والأمراض المعدية المتفشية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك".

واستطرد: "البلد الذي واجه الكثير بالفعل، يواجه الآن وضعًا صعباً مرة أخرى، وتفشي كورونا سيؤثر سلبا على معيشة اليمنيين".

والخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن اليمن "أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا".

وذكر غوتيريش، أن "نسبة الوفيات من إجمالي المصابين بكورونا في اليمن تصل لأكثر من 17 بالمئة، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره".