تعرف على أسمائهم.. عدد كبير من الأطباء اليمنيين فقدوا حياتهم في مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1208

أعلن مسؤول حكومي، الخميس 29 مايو/أياروفاة وإصابة عشرات الأطباء أثناء تصديهم لفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في البلاد منذ نحو شهرين.



وقال وكيل وزارة الصحة، عبدالرقيب الحيدري، في منشور على "فيسبوك"، إن نحو(19) طبيباً من مختلف محافظات اليمن، توفوا وهم يؤدون عملهم في مواجهة الفيروس.



وأوضح ”الحيدري“ أن عدداً من الأطباء أصيبوا، ولازالوا يتلقون العلاج، وآخرين تماثلوا للشفاء، داعيا المواطنين والجهات الصحية إلى مد الوزارة ببيانات المصابين أو المتوفين من العاملين في القطاع الصحي باليمن.



وكان بيان لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات العاملة في اليمن قد حذّرمن أن "النظام الصحي يتهالك أكثر تحت الضغط الإضافي لجائحة كوفيد19" بالرغم من الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع.



أسماء القائمة التي نشرها "الحيدري" كالتالي:



‏1- د. فؤاد الشغدري - طبيب عناية مركزة



2- د. حاتم أبو حاتم - مختبرات طبية



3- د. عبده علي - صيدلي مستشفى الثورة- صنعاء



4- د. يسري مجلي - طب أسنان- ‎إب



5- د. ابتهال حمود - نساء وولادة ـ ‎عدن



6- د. نبيل احمد - ميكروبيلوجي عدن



‏7- د. أحمد المؤيد - مسالك بولية- صنعاء



8- د. عارف أحمد علي - صحة عامة- عدن



9- د. محمد القلعة - باطنية-عدن



10- د. سميره الحمادي - مختبرات- عدن



11- د. يونس أنيس بن طالب - باطنية (أعصاب) عدن



12- د. عادل السراري - طبيب أسنان-عدن



13- د زصالح الداوودي



14- د. عبدالفتاح المزاحمي



‏15- د. منير القعيش - مدير مجمع السنينه- صنعاء



16- د. فؤاد أحمد مقبل - أسنان-صنعاء



17- د. محمد المنصور - صنعاء



18- د.عبدالله صعصعة



19-د.حسن عشيش - جلدية-الحديدة