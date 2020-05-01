وفاة مبتعث سعودي في أمريكا في ظروف غامضة ... والتحقيق يبدأ في القضية

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي مبتعث سعودي يدعى، خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني، في مدينة سموكي ماونتن، بولاية تينيسي الأمريكية، وسط ظروف غامضة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن علي بن سعد الشهراني، شقيق الطالب قوله، إن خالد يبلغ من العمر 35 عاما، وهو متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، ومبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم، مشيرا إلى أن عائلته تلقت خبر الوفاة، بواسطة زوجته المبتعثة أيضا في الولاية نفسها.

وأضاف بأن "السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، بمتابعة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن".