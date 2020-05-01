تعرف على أسمائهم.. عدد كبير من الأطباء اليمنيين فقدوا حياتهم في مواجهة فيروس كورونا وفاة مبتعث سعودي في أمريكا في ظروف غامضة ... والتحقيق يبدأ في القضية المشاط يكشف ما تخفيه جماعة الحوثي وتتكتم عليه شاهد .. في زمن كورونا الحوثي يستعرض بسيارات الاسعاف ومليشياته تستولي عليها توجيهات وتحذيرات هامة للمواطنين في 4 محافظات وهذا ما يحدث وسيحدث خلال الساعات القادمة كارثة حقيقية والمقابر تستقبل مزيدا من الجثامين وبيان حوثي يخلوا من أي بيان معارك هي الأعنف في الجوف وقوات الجيش تستعيد مواقع جديدة أهالي القاهرة يعترضون رتلاً للجيش الأمريكي ويجبرونه على العودة الى شرق الفرات وصول السفينة اليمنية إلى المهرة وركابها بعد فقدانها 12 يوماً مسؤول يمني كبير...تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم
توفي مبتعث سعودي يدعى، خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني، في مدينة سموكي ماونتن، بولاية تينيسي الأمريكية، وسط ظروف غامضة.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن علي بن سعد الشهراني، شقيق الطالب قوله، إن خالد يبلغ من العمر 35 عاما، وهو متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، ومبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم، مشيرا إلى أن عائلته تلقت خبر الوفاة، بواسطة زوجته المبتعثة أيضا في الولاية نفسها.
وأضاف بأن "السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، بمتابعة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن".