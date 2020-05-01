شاهد .. في زمن كورونا الحوثي يستعرض بسيارات الاسعاف ومليشياته تستولي عليها

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية صوراً تظهر عناصر الميليشيات الحوثية يستقلون سيارات إسعاف تابعة لمنظمة الصحة العالمية أثناء تجولهم في مناطق متفرقة بالبلاد.

وتستخدم الميليشيات تلك السيارات من أجل اسعاف جرحاها في الجبهات، ولاغراض شخصية.

وتظهر الصور مجموعة من سيارات الإسعاف تم تقديمها من قبل المنظمة للمقرات الصحية في اليمن، إلا أنها ظهرت بالفترة الأخيرة بحوزة مسلحي الحوثي.

وسبق لعناصر الحوثي أن استولوا على ما يقارب 50 سيارة أممية ما بين 2017 و2018.

وكانت الميليشيات اتهمت منظمة الصحة العالمية بـ"عدم دقة وكفاءة المحاليل" التي أرسلتها للكشف عن المرض. وقالت في بيان مساء الخميس، إن "عدم دقة وكفاءة المسحات المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة"، مضيفة أنه سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحافي خلال الأيام القادمة.

كما أضافت أن "إصابات بكوفيد 19 ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة في اليمن ومنها العاصمة".

وقبل ايام شارك المدعو محمد علي الحوثي القيادي البارز في جماعة الحوثي، في مسيرة بالسيارات بمناسبة يوم القدس العالمي ، وكان من ضمن تلك السيارات ، سيارات اسعاف قدمت من الصحة العالمية.

واستعرض الحوثي بتلك السيارات في مسيرة شهدتها صعدة اقصى شمال اليمن .