شاهد .. في زمن كورونا الحوثي يستعرض بسيارات الاسعاف ومليشياته تستولي عليها توجيهات وتحذيرات هامة للمواطنين في 4 محافظات وهذا ما يحدث وسيحدث خلال الساعات القادمة كارثة حقيقية والمقابر تستقبل مزيدا من الجثامين وبيان حوثي يخلوا من أي بيان معارك هي الأعنف في الجوف وقوات الجيش تستعيد مواقع جديدة أهالي القاهرة يعترضون رتلاً للجيش الأمريكي ويجبرونه على العودة الى شرق الفرات وصول السفينة اليمنية إلى المهرة وركابها بعد فقدانها 12 يوماً مسؤول يمني كبير...تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم سيارات أممية بيد الحوثي ...والمليشيات تتهم الصحة العالمية الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن شاب عربي تعرف على أذكى الشـــعوب العربية وترتيب اليمن والسعودية
تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية صوراً تظهر عناصر الميليشيات الحوثية يستقلون سيارات إسعاف تابعة لمنظمة الصحة العالمية أثناء تجولهم في مناطق متفرقة بالبلاد.
وتستخدم الميليشيات تلك السيارات من أجل اسعاف جرحاها في الجبهات، ولاغراض شخصية.
وتظهر الصور مجموعة من سيارات الإسعاف تم تقديمها من قبل المنظمة للمقرات الصحية في اليمن، إلا أنها ظهرت بالفترة الأخيرة بحوزة مسلحي الحوثي.
وسبق لعناصر الحوثي أن استولوا على ما يقارب 50 سيارة أممية ما بين 2017 و2018.
وكانت الميليشيات اتهمت منظمة الصحة العالمية بـ"عدم دقة وكفاءة المحاليل" التي أرسلتها للكشف عن المرض. وقالت في بيان مساء الخميس، إن "عدم دقة وكفاءة المسحات المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة"، مضيفة أنه سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحافي خلال الأيام القادمة.
كما أضافت أن "إصابات بكوفيد 19 ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة في اليمن ومنها العاصمة".
وقبل ايام شارك المدعو محمد علي الحوثي القيادي البارز في جماعة الحوثي، في مسيرة بالسيارات بمناسبة يوم القدس العالمي ، وكان من ضمن تلك السيارات ، سيارات اسعاف قدمت من الصحة العالمية.
واستعرض الحوثي بتلك السيارات في مسيرة شهدتها صعدة اقصى شمال اليمن .