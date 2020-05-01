توجيهات وتحذيرات هامة للمواطنين في 4 محافظات وهذا ما يحدث وسيحدث خلال الساعات القادمة

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجهت الحكومة اليمنية، الجمعة السلطات المحلية بمحافظات حضرموت وسقطرى والمهرة وشبوة بتشكيل غرف عمليات ولجان وفرق طوارئ وإنقاذ تحسبا لأي فيضانات أو سيول ناتجة عن المنخفض المداري الذي تشهده المحافظات في هذه الأثناء.

* تحذيرات

في هذا السياق دعت وزارة الثروة السمكية، الصيادين وربابنة السفن والعباري في محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم ركوب البحر خلال الساعات القادمة ابتداء من مساء الخميس، بسبب المنخفض المداري الذي تشهده المنطقة.

وحذر وزير الثروة السمكية فهد كفاين من المنخفض المداري والامطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية، وارتفاع موجات البحر التي ستشهدها المحافظات الجنوبية الشرقية، خلال الساعات القادمة، خاصة في محافظة أرخبيل سقطرى ومحافظتي المهرة وحضرموت..داعياً الصيادين وربابنة السفن إلى التوقف عن ارتياد البحر ، والابتعاد عن مصبات الأودية ومجرى السيول.

ووجه كفاين الهيئات العامة للمصايد السمكية وفروعها في المحافظات الشرقية والاتحادات والجمعيات السمكية، إلى ابلاغ الصيادين وتحذيرهم، و تفعيل غرف عملياتها ومتابعة الحالة والاستعداد لأي طارئ.

*دعوة للحطية والحذر

من جانبه دعا محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر،، ابناء المحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر من أمطار غزيرة متوقعة جراء المنخفض المداري.

وأهاب المحافظ بالجميع عدم المجازفة لدخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول وتجنب ركوب البحر..سائلا الله أن تكون أمطار خير ورحمة.

*هادي يعزي

وامس الخميس بعث الرئيس عبدربه منصور هاد برقية عزاء ومواساة الى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، واسرة واهل وذوي الفقيد الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الذي وافاه الاجل وهو يؤدي واجبه جراء حادث تدفق السيول بمنطقة الشحر.

وقال الرئيس في البرقية"ان رحيل الدكتور رياض الجريري في ظل الظروف الراهنة مثل خسارة للوطن كونه يعد أحد أهم الشخصيات المعتمد عليها في مكافحة وباء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في حضرموت والمحافظات المجاورة".

واشادً بجهود المبذولة في سبيل تطوير اوضاع القطاع الصحي بالمحافظة وتفانيه في عمله.

وعبر رئيس الجمهورية ، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

*النشرة الجوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، تحول الاضطرابات شرق خليج عدن إلى منخفض جوي وهطول أمطار متفاوتة الشدة، و حالة عدم استقرار تسود أجواء المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية، الخميس، إنه يُتوقع أن تتحول الاضطرابات الشرقية إلى منخفض جوي خلال الـ 48ساعة القادمة بحسب ما أشارت إليه نشرة المركز الإقليمي الهندي لمراقبة الأعاصير في شمال المحيط الهندي والبحر العربي.

وأشار إلى أن كل المعطيات تبين تشكل سحب كثيفة تغطي الأجزاء الشرقية من خليج عدن وتمتد إلى أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت بما فيها البادية ( المناطق الداخلية ).

وذكر المركز أن تلك المخرجات والمعطيات تُبين أيضاً حالة عدم الاستقرار في أجواء المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية.

وتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة شرق أرخبيل سقطرى وعلى سواحل محافظات المهرة، حضرموت وأجزاء من محافظة شبوة وتمتد إلى الأجزاء الداخلية من تلك المحافظات.

كما توقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، لحج، البيضاء، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وحذر المركز الوطني للارصاد المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العوصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار وحدوث الرعد.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن الانهيارات الصخرية والطينية.

وحذر كذلك مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياة الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظات المهرة وحضرموت من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، حيث يتوقع ارتفاع للموج يتراوح مابين 2 إلى4 أمتار حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.