بيان حوثي يخلوا من أي بيان يطلب من الشعب الإلتجاء الى الله فيما الواقع يكشف عن كارثة حقيقية

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اصدرت سلطات الحوثيون بصنعاء، بيانا لم يوضح اي شيء بخصوص تفشي كورونا في مناطق سيطرتهم، واكتفى بطلب الالتجاء الى الله.

وقال البيان (اطلع عليه مأرب برس) «تتابع وزارة الصحة العامة والسكان الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 محليا وأقليميا وعالميا والاجراءات المتخذة في بلدان مختلفة من العالم بإهتمام كبير» .

وفيما لم يتضمن البيان أي تفاصيل او ارقام، اوردت وزارة الصحة الحوثية بعض النقاط غير الواضحة منها:

1 - قامت وزارة الصحة العامة والسكان منذ اللحظة الأولى لإعلان الجائحة بوضع خطة وطنية طارئة لمواجهة الجائحة بما في ذلك تخصيص أماكن للعزل وتجهيزها في أمانة العاصمة وبقية المحافظات وفقا للإمكانيات المتاحة.

2 - تم وضع إستراتيجية ورؤية خاصة ببلادنا تتناسب مع وضعنا وظروف معيشتنا مستفيدين من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع الجائحة .

3 - عمدت كثير من دول العالم إلى التهويل والمبالغة في إجراءات المواجهة مما أضعف الروح المعنوية لدى مواطنيها وخلق حالة من الهلع والخوف والقلق والتي كانت اشد فتكا من المرض نفسه.

ولم يعلن الحوثيون حتى اليوم سوى عن 4 حالات اصابة فقط بكورونا ، فيما الواقع يكشف عكس ذلك ، فالوباء ينتشر في صنعاء وباقي المحافظات بشكل كبير واعداد الاصابات والوفيات مخيفة ، وكل يوم تستقبل المقابر جثامين جديدة.

وتبريرا لاخفائها ارقام اصابات كورونا قالت الصحة الحوثية في النقطة الرابعة:

4 - تعاملت كثير من دول العالم مع حالات الإصابة كأرقام واحصائات مما أثر سلبا على الحالة النفسية والمناعية للمجتمعات .

5 - في ظروف معيشية كالتي يعيشها بلادنا من عدوان وحصار وإنقطاع للمرتبات فإنه من الواجب أن تكون الإجراءات متناسبة مع ظروف البلد معتمدين على التركيز في الجانب التوعوي والتثقيف الصحي بطرق إنتقال الفيروس وسبل مكافحته والوقاية منه مراهنين في ذلك على عون الله وتأييده وعلى وعي الناس في الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الإحترازية الصادرة من الوزارة ومنها التغذية السليمة لتقوية المناعة ، وأن يتعاملوا بمسئولية عالية لمنع إنتشار الفيروس والحد من سيرانه.

وفي النقطة السادسة القى الحوثيون اللوم على منظمة الصحة العالمية وقال البيان:

6 -عدم دقة و كفاءة المحاليل والمسحات المرسلة إلينا من قبل منظمة الصحة العالمية مما أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة والتي سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة .

وفي اعتراف متأخر بتفشي كورونا تضمنت النقطة السابعة الاتي:

7 - نؤكد لأبناء شعبنا اليمني ان حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة في بلادنا ومنها امانة العاصمة وإننا نعمل بكل مسئولية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة كما نعمل على تتبع المخالطين ومراقبة حالاتهم.

8 - نشكر ونقدر ونثمن جهود كل العاملين في القطاع الصحي الذين لا يألون جهدا في التقصي والإستجابة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية على مدار الساعة في جميع أنحاء اليمن متمنين من المجتمع تثمين هذا الدور العظيم لهؤلاء .

وختم البيان بالقول :«وأننا نهيب بجميع المواطنيين التعاون مع وزارة الصحة لإسناد جهودها للتصدي للفيروس ومواجهته من خلال الإلتجاء الى الله سبحانه وتعالى وبالإلتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة تحت قاعدة (لا تهويل ولا تهوين) خاصة في ظل تقاعس المنظمات الأممية في تقديم العون والمساعدة اللازمة لليمن».