معارك هي الأعنف في الجوف وقوات الجيش تستعيد مواقع جديدة

الجمعة 29 مايو 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قال يحي قمع مدير إعلام محافظة الجوف، ، إن معارك تدور منذ صباح هي الأعنف ، بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في محافظة الجوف.

وفي تغريدة على تويتر أوضح المسؤول المحلي أن "معارك هي الأعنف منذ الصباح، تدور بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي من جهة اخرى بجبهة الجدافر شرق مديرية الحزم".

وأشار إلى أن قوات الجيش تقدمت في المعارك وقامت بتحرير مواقع جديدة شرق الحزم، إضافة إلى استعادة عدة آليات عسكرية كانت بحوزة .

واكد أن مقاتلات التحالف شنت عشرات الغارات الجوية استهدفت تجمعات ونقاط عسكرية للمليشيات شرق مديرية الحزم، ما اسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصر حوثيا، وتدمير عدد من الاطقم والمدرعات العسكرية التابعة للمليشيات.