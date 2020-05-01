أهالي القاهرة يعترضون رتلاً للجيش الأمريكي ويجبرونه على العودة الى شرق الفرات

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يواصل أهالي محافظة الحسكة شمالي سوريا، وأبناء الشرق السوري من العشائر، رفضهم للوجود الأمريكي في مناطقهم، بعمليات التصدي شبه اليومية لمحاولة الجنود والضباط الأمريكيين وأعوانهم الدخول إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافيا.
وقالت الوكالة إن "عددا من مدرعات قوات الاحتلال الأمريكي حاولت عبور الطريق التي تمر عبر أراضي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر، لكن الأهالي تصدوا لها ورشقوها بالحجارة وهتفوا ضد قوات الاحتلال وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت".
وعلى مدى الأشهر الماضية، واجه سكان العديد من القرى في الجزيرة السورية (شرق الفرات) دوريات الجيش الأمريكي ومنعوها من المرور إلى أماكن قصدها.
وشهدت مناطق شرق الفرات، في شهر نيسان/أبريل الماضي، 3 عمليات استهدفت مدرعات أمريكية تابعة للجيش الأمريكي أدت إحداها لمقتل ضابط أمريكي وعنصرين من قسد