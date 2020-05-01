مسؤول يمني كبير...تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم سيارات أممية بيد الحوثي ...والمليشيات تتهم الصحة العالمية الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن شاب عربي تعرف على أذكى الشـــعوب العربية وترتيب اليمن والسعودية الحوثيون يزفون نبأ صادم لجميع المواطنيين في مناطق سيطرتهم بشأن تفشي فيروس كورونا انقلاب في ماليزيا... الإطاحة بمهاتير محمد من الحزب الحاكم روسيا تعلق على محادثات الرئيس بوتين وولي العهد السعودي اليمن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بسبب كورونا حسناء الجيش الأبيض أشهر فتاة واجهت كورونا في العراق هكذا يمكنك إجراء مكالمة مجانية من هاتفك
أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران بدا مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة".
وقال الإرياني على تويتر الخميس: "ظهر المخطط بوضوح مع انقلاب الميليشيات الحوثية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ أكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".
كما أضاف: "يدرك نظام طهران استحالة فرض سيطرة ميليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجأ للدفع بميليشياته للتصعيد العسكري شمالاً، ودعم وتأجيج الفوضى جنوباً، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".
إلى ذلك أوضح أن "المخطط الإيراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالاً، وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوباً، وهو مخطط سيسقط أمام وعي أبناء شعبنا ودعم أشقائه وأصدقائه، وفي مقدمتهم المملكة العرببة السعودية، إدراكاً لحقيقة أن يمناً آمناً مستقراً مزدهراً وموحداً هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم".