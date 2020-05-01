مسؤول يمني كبير...تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم سيارات أممية بيد الحوثي ...والمليشيات تتهم الصحة العالمية الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن شاب عربي تعرف على أذكى الشـــعوب العربية وترتيب اليمن والسعودية الحوثيون يزفون نبأ صادم لجميع المواطنيين في مناطق سيطرتهم بشأن تفشي فيروس كورونا انقلاب في ماليزيا... الإطاحة بمهاتير محمد من الحزب الحاكم روسيا تعلق على محادثات الرئيس بوتين وولي العهد السعودي اليمن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بسبب كورونا حسناء الجيش الأبيض أشهر فتاة واجهت كورونا في العراق هكذا يمكنك إجراء مكالمة مجانية من هاتفك
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة قدرها 3 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجود أو ضبط القيادي في تنظيم "داعش" محمد رمضان.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن محمد رمضان الذي ولد في الأردن، يعتبر أحد أبرز المسؤولين عن الدعاية للتنظيم. وقالت إنه "لعب دورا أساسيا في العمليات الدعائية لـ(داعش) من أجل تجنيد العناصر وتحريضهم وجعلهم متطرفين،
وأشرف على تخطيط وتنسيق وإنتاج العديد من الفيديوهات والمنشورات الدعائية والمنصات على الانترنت التي نشرت مشاهد عنيفة للتعذيب والإعدامات الجماعية للمدنيين".
وتم تقديم المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو ضبط محمد رمضان في إطار برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابعة للخارجية الأمريكية