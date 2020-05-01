مسؤول يمني كبير...تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم سيارات أممية بيد الحوثي ...والمليشيات تتهم الصحة العالمية الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن شاب عربي تعرف على أذكى الشـــعوب العربية وترتيب اليمن والسعودية الحوثيون يزفون نبأ صادم لجميع المواطنيين في مناطق سيطرتهم بشأن تفشي فيروس كورونا انقلاب في ماليزيا... الإطاحة بمهاتير محمد من الحزب الحاكم روسيا تعلق على محادثات الرئيس بوتين وولي العهد السعودي اليمن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بسبب كورونا حسناء الجيش الأبيض أشهر فتاة واجهت كورونا في العراق هكذا يمكنك إجراء مكالمة مجانية من هاتفك