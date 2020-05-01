روسيا تعلق على محادثات الرئيس بوتين وولي العهد السعودي

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وصف الكرملين المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بأنها إيجابية وجيدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في موسكو (14 يونيو/حزيران 2018)
وأفاد الكرملين، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سوق الطاقة، حيث أشار الطرفان إلى أهمية الجهود المبذولة لتحقيق اتفاقيات "أوبك+".
وقال الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق الطاقة العالمية. وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود المشتركة التي أدت في أبريل إلى اتفاق بصيغة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط".
وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين الجانبين جرت يوم 27 أيار/مايو.
وأضاف الكرملين: "وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق حول هذه القضية بين وزارتي الطاقة. تم التطرق إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي ذات الصلة في سياق نتائج زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2019".
وهنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة عيد الفطر السعيد.