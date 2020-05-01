عاجل.. اليمن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بسبب كورونا

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال لأمين العام للأمم المتحدة: اليمن أضعف دولة في مواجهة وباء كورونا، وعدن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بسببه حيث يموت 17% من المصابين والوضع مأساوي للغاية.