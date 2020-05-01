ترامب: هذا ما قاله لي أردوغان بشأن حدود سوريا

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، طمأنه في اتصال جمعهما قبل أيام، على أوضاع الحدود السورية.

جاء ذلك في سياق تبرير ترامب للانسحاب العسكري من أفغانستان، في حديث لصحفيين بالبيت الأبيض.

ودافع ترامب عن قراره بسحب القوات من سوريا قائلا: "الجميع وصف سحب جنودنا من الحدود مع تركيا في سوريا بأنه رهيب".

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد)، وأوضح أن الحدود وضعها جيد للغاية بدوننا".

وتابع: "نحن كنا نحمي حدود تركيا وسوريا، والآن نريد جنودنا في منازلهم، فقد تعرضت لانتقادات عندما اتخذت هذا القرار قبل عام، والآن أولئك يحمون حدودهم، ونحن نحمي النفط".

لكنه استدرك بالقول: "في مرحلة ما سنقوم بإصلاح المشاكل المتعلقة بالنفط وسنخرج من هناك".