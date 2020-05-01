وفاة مسؤول حكومي كبير تابع للشرعية جرفا بالسيول

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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تسببت السيول الجارفة التي تدفقت على مديرية الشحر في محافظة حضرموت شرقي اليمن , في وفاة أحد مسئولي الشرعية بمحافظة حضرموت وهو الدكتور رياض حبور الجريري" مدير عام مكتب الصحة في ساحل حضرموت بعد أن جرفت السيول سيارته مساء اليوم .

حيث فاجئت السيول الراحل وهو في أحد ضواحي الشحر,نتيجة المنخفض الجوي في بحر العرب .