الكشف عن سلاح نووي خارق يستطيع مسح أمريكا واقلاع مدنها... تعرف عليه وعلى قدراته .. فيديو السعودية... تصريح جديد بشأن العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بعد تخفيف القيود في المملكة كورونا ليس فيروس .. شائعة تنتشر بين العرب ووسائل إعلام تقع في فخها السلطات السعودية تفرج عن مسئول يمني معتقل منذ أشهر وفاة مذيعة يمنية شابة دولة عربية تعلن رسميا موعد حدوث ذروة تفشي فيروس كورونا خلاف كبير حول علاج لكورونا .. الصحة العالمية حذرت منه وفرنسا اوقفته وطبيب شهير يدافع عنه بعد أيام من البحث.. العثور على السفينة اليمنية المفقودة ومسئول يكشف مصير ركابها الحكومة تضع شرطا واحدا للسماح لليمنيين العالقين بالعودة وعبور منفذ الوديعة الإحتلال الإسرائيلى يمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي
أعلن مدير مكتب التحليل السياسي والعسكري الروسي، ألكسندر ميخائيلوف، أن الهدف الرئيسي من غواصة "بوسيدون" المسيرة هو الولايات المتحدة الأمريكية.
ولهذا السلاح القدرة على احداث موجات تسونامي تسطتيع اقتلاع مدن بأكملها في السواح لدول المستهدفة .
وقال المحلل لصحيفة "إزفيستيا": يجب على الأسلحة النووية الخارقة الحفاظ على خط الساحل "لخصمنا المحتمل"، مضيفا "مع الأخذ بالاعتبار قوة الغواصة، فإننا نتحدث عن الأراضي الساحلية للولايات المتحدة".
آلة بوسيدون الغواصة
وأشار إلى أن غواصة "بوسيدون" قادرة على "مسح" أي دفاع ساحلي ضد أي عدو، معلنا أن قوتها قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالساحل الشرقي أو الغربي للولايات المتحدة وسكانها.
وفي وقت سابق، وصفت الصحافة الغربية "بوسيدون" بأنها "طوربيد نووي". تعمل المركبة تحت الماء دون قائد (مسيرة) بمفاعل نووي، مما يجعلها المكافئ تحت الماء للصاروخ المجنح "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، مع مدى بعيد جدا. تقدر السرعة القصوى للمركبة الروسية المسيرة تحت الماء بـ 60-100 عقدة، التي تتجاوز بشكل كبير سرعة الطوربيدات الموجودة.
وتمتلك "بوسيدون" الأبعاد التالية: القطر 1.6 م والطول 24 م، وهي تشير إلى حجم داخلي كبير، مناسب لعدد كبير من الحمولات. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يتم تغيير هذه الحمولات بعد تحميل بوسيدون على الغواصة الناقلة.