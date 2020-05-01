الكشف عن سلاح نووي خارق يستطيع مسح أمريكا واقلاع مدنها... تعرف عليه وعلى قدراته .. فيديو السعودية... تصريح جديد بشأن العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بعد تخفيف القيود في المملكة كورونا ليس فيروس .. شائعة تنتشر بين العرب ووسائل إعلام تقع في فخها السلطات السعودية تفرج عن مسئول يمني معتقل منذ أشهر وفاة مذيعة يمنية شابة دولة عربية تعلن رسميا موعد حدوث ذروة تفشي فيروس كورونا خلاف كبير حول علاج لكورونا .. الصحة العالمية حذرت منه وفرنسا اوقفته وطبيب شهير يدافع عنه بعد أيام من البحث.. العثور على السفينة اليمنية المفقودة ومسئول يكشف مصير ركابها الحكومة تضع شرطا واحدا للسماح لليمنيين العالقين بالعودة وعبور منفذ الوديعة الإحتلال الإسرائيلى يمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي
جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت الوزارة إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية"، بحسب حساب الوزارة الرسمي على "تويتر".
وأضافت الوزارة، أنه "ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة".
اقرأ ايضا
الكشف عن سلاح نووي خارق يستطيع مسح أمريكا واقلاع مدنها... تعرف عليه وعلى قدراته .. فيديو
وجاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويبدأ اليوم الخميس تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيا.