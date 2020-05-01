عاجل: السلطات السعودية تفرج عن مسئول يمني معتقل منذ أشهر

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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افرجت السعودية ،يوم الخميس ،عن مسئول حكومي يمني بعد اشهر من اعتقاله في العاصمة الرياض.

وقال مصدر مطلع لمأرب برس ان ‏السلطات ‎السعودية افرجت عن وكيل أمانة العاصمة في الحكومة الشرعية اليمنية عبدالكريم ثعيل بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله في سجن الحائر بالرياض.

وفيما لم يصدر عن السلطات السعودية توضيح حول اسباب الاعتقال ؛ اشار المصدر ان ثعيل تعرض لـ «وشاية محلية» تسببت في اعتقاله.

ويعتبر الوكيل ثعيل، من الشخصيات البارزة، المعروفة بدورها في مناهضة الانقلاب والوقوف مع الشرعية والتحالف منذ انطلاق عاصفة الحزم، واعتقل رغم حمله للجواز اليمني الدبلوماسي.

وكانت قبيلة أرحب التي ينحدر منها ثعيل، طالبت منتصف مايو الجاري الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه، ورئيس الوزراء بالقيام بواجبهم الرسمي في متابعة اطلاق سراح وكيل أمانة العاصمة عبدالكريم ثعيل، وعدم ادخار أي جهد في ذلك.

وأكدت قبيلة أرحب رفضها لأي توظيف سياسي أو إعلامي للقضية لخدمة أهداف وأغراض خاصة، وقررت وقتها تشكيل لجنة من مشائخ وأعيان القبيلة لمتابعة القضية لدى الجهات المختصة.

وعبرت عن امتنانها لقيادة المملكة العربية السعودية لمواقفها الصادقة تجاه الشعب اليمني، مشددة على ثقتها في قيادة المملكة بأنه لن يُظلم عندهم أحد.