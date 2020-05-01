وفاة مذيعة يمنية شابة

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غيب الموت ، اليوم الخميس مذيعة يمنية شابة ، بعد صراع طويل مع المرض.
وتوفت الإعلامية اليمنية ، نبراس عامر، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.
وعانت نبراس عامر طويلا مع مرض الفشل الكلوي.
وكانت نبراس، تستعد لإجراء عملية جراحية لزراعة كلى، بعد تكفل فاعلي خير بتكاليف العملية، لكن حالتها الصحية تدهورت في الأسبوع الأخير ونقلت إلى العناية المركزة، وفارقت الحياة اليوم.
ونعى الوسط الاعلامي والصحفي في اليمن المذيعة نبراس عامر ، ووصفوا رحيلها بالمؤلم والمبكر.
اسرة تحرير مأرب برس تعزي اسرة الفقيدة نبراس عامر وجميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين في اليمن.