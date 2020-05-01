دولة عربية تعلن رسميا موعد حدوث ذروة تفشي فيروس كورونا

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد اعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ووصول الإجمالي إلى 19666 حالة و816 وفاة، كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، موعد حدوث ذروة تفشي الوباء.

وقال تاج الدين إن ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19 في مصر ستكون بعد أسبوعين، مطالباً بتكاتف كافة المؤسسات في الدولة للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

وتبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو/أيار، حيث من المقرر أن يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولمدة 15 يوما.

إلى ذلك أعلن وزير الأوقاف المصري في وقت سابق الانتهاء من إعداد خطة لإعادة فتح دور العبادة، والتي علقت الشعائر الدينية بها منذ مارس/آذار الماضي، على أن تعرض الأسبوع المقبل على لجنة إدارة أزمة كورونا والتي يترأسها رئيس الحكومة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الجائحة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

فقد تفقدت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، الأربعاء، مستشفيي (منشية البكري وحميات العباسية)، لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضحت الوزارة أن زيارة المسؤولة عن قطاع الصحة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي يتم استقبال بها حالات الإصابة، في إطار تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 320 مستشفى عاما ومركزيا تباعاً على مستوى الجمهورية بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، بجانب مستشفيات الحميات والصدر.