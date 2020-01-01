بعد أيام من البحث.. العثور على السفينة اليمنية المفقودة ومسئول يكشف مصير ركابها

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أعلن وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، اليوم الخميس، العثور على السفينة المفقودة (المنار) في عرض البحر، وسلامة جميع ركابها.
وقال "كفاين" في منشور على صفحته في الفيسبوك، بفضل الله ورحمته، السفينة المفقودة في طريقها الى بر محافظة المهرة ".
وأكد في منشوره أن السفينة ستصل إلى منطقة الفيدمي شرق الغيظة خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن كل من عليها بخير وعافية.
وأضاف الوزير أنه يجري الترتيب لنقلهم الى مدينة الغيظة في الساعات القادمة.
وفي 20 مايو الجاري، أعلنت السلطات المحلية في سقطرى عن فقدان الاتصال بسفينة تحمل ركابا بين محافظتي حضرموت وارخبيل سقطرى أثناء توجهها الى الارخبيل".
حيث فقد نحو 15 راكباً بينهم أطفال ونساء ،في البحر قبل وصولوهم إلى سقطرى، بعد يومين من مغادرتهم منطقة قصيعر بحضرموت السبت قبل الماضي، وأعلنت السلطات الحكومية فقدان التواصل معهم بعد ايام من البحث.