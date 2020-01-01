الحكومة تضع شرطا واحدا للسماح لليمنيين العالقين بالعودة وعبور منفذ الوديعة

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وجهت الحكومة اليمنية ، بالسماح لليمنيين العالقين في منطقة شرورة في السعودية بالعودة الى اليمن.
وفي مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) وجهها سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء القائم باعمال وزير النقل ، الى مدير منفذ الوديعة ، وجه الخنبشي بالسماح بدخول العالقين في السعودية عبر منفذ الوديعة شريطة حملهم فحص pcr يثبت خلوهم من فيروس كورونا ، من أحد المختبرات في المملكة ،بحيث لا تزيد مدة الفحص عن ٤٨ ساعة.
ووفقا للتوجيه الحكومي ، فان الفحص يكون على حسابهم الشخصي.
وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع الاعلان عن بدء تسيير رحلات جوية لعودة العالقين اليمنيين في الخارج ، وستبدأ اول رحلة من الاردن الى سيئون اليوم الخميس، ورحلة اخرى من الهند لاحقا.