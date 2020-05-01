الإحتلال الإسرائيلى يمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-القدس العربي

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كشف مسؤول فلسطيني عن أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت الخميس لجنة اعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الابراهيمي الشريف.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة قوله إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح.

وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الابراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

وكانت قوات إسرائيلية منعت الثلاثاء المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد إعادة فتحه أمام المصلين في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.