الإحتلال الإسرائيلى يمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي شاهد ...مواجهات أمريكية صينية في الأمم المتحدة بسبب هونج كونج اقتراح كويتي يهدد آلاف المصرين في الكويت تعرف على المرأة السودانية التي طلب نتنياهو نقلها إلى إسرائيل في عملية سرية رئيس البرلمان اليمني يدعو لمعاقبة الحوثيين على هجوم مأرب الحكومة اليمنية تبدأ إجلاء رعاياها العالقين في الخارج برحلة من الأردن الجيش الوطني يتوعد "مليشيات الحوثي"برد قاس بعد استهداف رئاسة الأركان الجيش الوطني يكسر هجوماً في نهم ومقتل 11حوثياً عدو الحوثيين الشرس يرجح قرب نهاية النفوذ الإيراني في اليمن طرق لا يعلمها الرجال والنساء تخلصكم من الصراصير في المنزل
كشف مسؤول فلسطيني عن أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت الخميس لجنة اعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الابراهيمي الشريف.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة قوله إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح.
وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الابراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.
وكانت قوات إسرائيلية منعت الثلاثاء المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد إعادة فتحه أمام المصلين في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.