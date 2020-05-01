رئيس البرلمان اليمني يدعو لمعاقبة الحوثيين على هجوم مأرب الحكومة اليمنية تبدأ إجلاء رعاياها العالقين في الخارج برحلة من الأردن الجيش الوطني يتوعد "مليشيات الحوثي"برد قاس بعد استهداف رئاسة الأركان الجيش الوطني يكسر هجوماً في نهم ومقتل 11حوثياً عدو الحوثيين الشرس يرجح قرب نهاية النفوذ الإيراني في اليمن طرق لا يعلمها الرجال والنساء تخلصكم من الصراصير في المنزل إيران.. أب يقتل ابنته الحسناء رومينا .. البالغة 14 عاما! الرئيس هادي: لا خلاص للشعب اليمني الا باستعادة أراضيه من قوى الكهنوت أربع مهام يقودها الحرس الثوري للسيطرة على الأوضاع في المنطقة وفي مقمتها هذه العواصم الكشف عن إحصائيات مرعبة بضحايا ”كورونا“ في صنعاء و7 محافظات اخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين..وفاة مسؤولين حوثيين ومراكز العزل باتت عاجزة عن استقبال المزيد
دعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، جيش بلاده إلى معاقبة الحوثيين جراء قصف استهدف قبل ساعات، مقرا للجيش بمحافظة مأرب شرقي البلاد.
جاء ذلك في برقية عزاء أرسلها إلى رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، في وفاة نجله و6 آخرين في الهجوم، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وفجر الأربعاء، نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، ورئيس أركانه صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف معسكرا تتخذه وزارة الدفاع مقرا مؤقتا لها في مأرب، فيما سقط 7 قتلى، وفق مصدر عسكري .
وقال البركاني في البرقية:
"مهمة أجهزتنا أن تبحث عن كافة التفاصيل، وعلى قواتنا أن ترد على المجرمين وتعاقبهم".
وأضاف: "معركة التحرير قادمة، ولن يثنيكم أو يثني شعبنا اليمني المحاولات الغادرة، وفقدان أي بطل من الأبطال في معركة الكرامة، وإنما يزيدكم وشعبنا إصرارًا على تحقيق النصر المؤزر".
وتابع: "نحن في الطريق الى هزيمة الحوثي، وأني لأرى ذلك عن قرب بعد ان أسقط الحوثي كل خيارات السلام والدعوات إليه".