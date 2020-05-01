الحكومة اليمنية تبدأ إجلاء رعاياها العالقين في الخارج برحلة من الأردن

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، تسيير أولى رحلات إجلاء رعاياها العالقين في الخارج بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"،، من المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن، برئاسة رئيس الحكومة د. معين عبد الملك، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقالت اللجنة إن "ذلك يأتي بعد إقرار بروتوكول إجلاء العالقين في الخارج، والمتضمن الإجراءات التنفيذية والخطط الزمنية لجدولة عودتهم إلى الداخل، وتنظيمها وفق الضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية المحددة".

وأوضحت أن "المرحلة الأولى من إجلاء العالقين تشمل مصر والأردن والهند، وفق إجراءات تبدأ بفحص المسافرين قبل السفر والأولوية للأقدمية في الحجوزات ولمن سافروا لأغراض مؤقتة للعلاج وغيره".

وذكرت أن "مواعيد الرحلات سيتم إعلانها والتواصل مع المسافرين فور استكمال التصاريح اللازمة مع الدول التي هم فيها بمدة كافية".

وأشارت إلى "تغطية الحكومة لقيمة فحوصات الـ بي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا".

وأقرت اللجنة "دعم طيران اليمنية لتسيير رحلات الإجلاء، وفقا لاتفاقية سيتم توقيعها بين وزارة النقل و(اليمنية).

وحسب وكالة "سبأ"، "ناقشت اللجنة مقترحات أولويات الحكومة في مواجهة وباء كورونا والخطط المتكاملة الواجب إعدادها على ضوء النتائج المتوقعة من مؤتمر المانحين لليمن الذي سيعقد مطلع الشهر القادم بناء على دعوة المملكة العربية السعودية وبمشاركة الأمم المتحدة".