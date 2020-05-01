الخميس 28 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، "إن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به "ميليشيا الحوثي" المتمردة لن تذهب هدرا.

وأكد على أنه سيتم الرد عليها بقوة على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية.

ونقلت صحيفة "سبتمبر نت"، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد مجلي، أن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران على أحد المعسكرات في محافظة مأرب، واستهدف اجتماعا لقيادة وزارة الدفاع، أسفر عن استشهاد 8 من الضباط والصف وإصابة آخرين من أبطال القوات المسلحة من مرافقي رئيس هيئة الأركان العامة".

وتابع مجلي، بقوله: "إن هذه الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة دافعا وحافزا لمطاردة فلول الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ونستعيد كافة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها".

وشدد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، على أن الأعمال "الإرهابية" لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها "الميليشيات الانقلابية الحوثية".

وأشار مجلي إلى أن ذلك "العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي محافظة البيضاء، وفي جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وفي محافظة الجوف"، مؤكدا أن هذه الانتصارات الكبيرة ستتواصل وسيكون الرد القاسي لتلك "الميليشيات الحوثية"، التي أصيبت بالهستيريا والتخبّط العشوائي، ما جعلها تقوم بإطلاق الصواريخ العشوائية بين الحين والآخر على الأعيان المدنية في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

ويشار إلى أنه قتل 8 ضباط وجنود من الجيش اليمني، بينهم نجل قائد عسكري بارز، مساء أمس الثلاثاء، في قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثيين، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.