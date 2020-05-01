الجيش الوطني يكسر هجوماً في نهم ومقتل 11حوثياً

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قال المركز الإعلامي للقوات المسحلة ، في بيان، إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرون.
وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات.
يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وعدم التزامها بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.