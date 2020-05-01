عدو الحوثيين الشرس يرجح قرب نهاية النفوذ الإيراني في اليمن

الخميس 28 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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لم تكن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الأركان اليمني، الفريق صغير بن عزيز، الأولى التي ينجو منها من كيدهم، لكنها المرة الأولى التي يخسر فيها العدو الشرس للحوثيين الذي يملك سجلاً طويلاً من الخصومة الشديدة معهم منذ بداية تمردهم على الدولة اليمنية منتصف العام 2004.

لقد فقد ابنه ونجل أخيه ضمن سبعة قتلى بهجوم يعتقد بأنه استهداف حوثي لموقع للجيش اليمني في مأرب (شرق صنعاء) أمس.

الفريق صغير بن عزيز توقع قرب نهاية الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن، وذلك في أول تعليق له بعد الحادثة.

وقال في تغريدة على «تويتر»، «كلما أوغلوا في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران».

مثلما لم يهتز وهو يقاتل الحوثيين وحيداً في الحرب السادسة مع ميليشيا الحوثي، حيث أصر على استمرار مواجهتهم في منطقته العمشية التابعة لمديرية حرف سفيان في محافظة عمران (شمال صنعاء) والتي تشكل البوابة الأساسية إلى قلب محافظة صعدة أصيب بن عزيز في تلك المواجهة وواصل مقاومة تقدم الحوثيين الذين حاصروا منزله، وأرسل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وزير دفاعه حينها محمد ناصر أحمد لنقله بمروحية إلى صنعاء.

واتكاء على هذا الرصيد من المقاومة للمشروع السلالي لميليشيا الحوثي، جاء تعيينه رئيساً للفريق الحكومي المعني بالإشراف على إعادة انتشار القوات في مدينة وموانئ الحديدة في نهاية عام 2018 استناداً إلى اتفاق استوكهولم، وأدى دوراً أساسياً في مواجهة محاولة الحوثيين على التفاف على تنفيذ الاتفاق ومسرحية استبدال عناصرهم في الموانئ بآخرين يرتدون لباس شرطة خفر السواحل، قبل أن يعين في يوليو (تموز) الماضي رئيساً لهيئة الأركان وقائداً للعمليات المشتركة.

ولأن الحوثيين يدركون طبيعة هذا الخصم فلم يتركوا له متنفساً في إعادة ترتيب أوضاع قوات الجيش، خاصة أنه بدأ باتخاذ خطوات إصلاحية مهمة في هياكل قوات الجيش اليمني بهدف تعزيز احترافيته فحشد الحوثيون كل قادتهم، وفي طليعتهم عبد الخالق الحوثي قائد الميليشيا التي اقتحمت صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ورئيس جهاز مخابرات الميليشيات أبو علي الحاكم، وبدأوا بمهاجمة مواقع قوات الجيش في مديرية نهم، وساعدهم على ذلك وفق تأكيدات مصادر عسكرية كثيرة أطراف إقليمية عبر عناصر حزبية كانت قد سيطرت على قيادة بعض الوحدات.