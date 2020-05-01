طرق لا يعلمها الرجال والنساء تخلصكم من الصراصير في المنزل إيران.. أب يقتل ابنته الحسناء رومينا .. البالغة 14 عاما! الرئيس هادي: لا خلاص للشعب اليمني الا باستعادة أراضيه من قوى الكهنوت أربع مهام يقودها الحرس الثوري للسيطرة على الأوضاع في المنطقة وفي مقمتها هذه العواصم الكشف عن إحصائيات مرعبة بضحايا ”كورونا“ في صنعاء و7 محافظات اخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين..وفاة مسؤولين حوثيين ومراكز العزل باتت عاجزة عن استقبال المزيد بشار الأسد يواجه أصعب التحديات خلافات عائلية وبوادر انتفاضة ضده .. وخيارات إيران وروسيا الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات مسيرة والتحالف يكشف مصيرها والهدف الذي كانت تتجه نحوه شركة ”محسن الخضر“ تدعم ”مأرب“ باثنين من أحدث أجهزة الكشف عن فيروس ”كورونا“ في السوق العالمية تعرف على أقوى 5 سيدات أعمال في الوطن العربي محمد عبده يكشف أسرارا عائلية كشفها له الحجر الصحي داخل منزله
وجود الصراصير في أي مكان أو بالمنزل، يعد أمرا مزعجا، ليس فقط لأنها غير مرغوبة من أي شخص، ولكن أيضًا يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.
وللقضاء على الصراصير ومنع تكاثرها، قدمت وكالة"ميس كيرا" الطبية، مجموعة من المواد، تساعد على القضاء على هذه الحشرات المزعجة، أبرزها ما يلي:
ورق الغار
يستطيع ورق الغار أن يقضي على الصراصير لانها لا يمكنها تحمل رائحتها أوراق الغار.
خذ بعض أوراق الغار وطحنها في مسحوق ناعم وقم برش هذا المسحوق في زوايا منزلك.
بيكربونات الصودا
ابدأ بخلط أجزاء متساوية من بيكربونات الصودا مع السكر ورشها على مناطق منزلك.
زيت النعناع
قم بمزج كميات متساوية من كل من الزيت العطري في زجاجة رذاذ وقم برشها في خزانتك والأماكن التي يمكن زيارتها من الصراصير بشكل متكرر أو لأعشاشها.
الليمون
يحتوي الليمون على خصائص مسببة للأمراض لصد الحشرات، لذا كل ماعليم هو عصر بعض حبات الليمون في زجاجة ورشه على المناطق المشتبه بها في منزلك.
يمكنك أيضًا استخدام قشر الليمون عن طريق الطحن إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.
مادة البوراكس
يمكنك الاستعانة بمادة البوراكس، وهي مادة شديدة السمية.
امزج 3 ملاعق كبيرة من البوراكس مع ملعقة كبيرة من السكروضعها في عشش الصراصير فعندما يأكلون هذا، من المرجح أن يموتوا في غضون بضع ساعات. الوطن المصرية