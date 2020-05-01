الرئيس هادي: لا خلاص للشعب اليمني الا باستعادة أراضيه من قوى الكهنوت

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الاربعاء 27 مايو/أيار، أنه لاخلاص للشعب اليمني الا بتحرير كامل أراضيه من قوى الكهنوت وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اجراه برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف اجتماع لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان بمقر الجيش في مأرب.

وأشاد الرئيس بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية وبسالة التضحيات المقدمة في محراب الوطن.

وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة لرئيس الأركان في استشهاد نجله النقيب فهد صغير بن عزيز والملازم عبدالقوي علي بن عزيز، والملازم صخر امين صادق كزمة، والملازم عمر العري، وعتيق العيدي، وصدام العيدي، وبشير القدمي، في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جانبه، ثمن رئيس الأركان مواقف رئيس الجمهورية الدائمة والثابته بحماة الوطن، مؤكدا بان التضحيات والدماء رخيصة تبدل من اجل تربة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة.

وقال: ”نؤكد ان معنويات المقاتلين عالية وهدفنا استعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير عاصمة اليمن ودحر الكهنوت المتمثل بمليشيا الحوثي الانقلابية، والدفاع عن الثورة والجمهورية“.