الرئيس هادي: لا خلاص للشعب اليمني الا باستعادة أراضيه من قوى الكهنوت أربع مهام يقودها الحرس الثوري للسيطرة على الأوضاع في المنطقة وفي مقمتها هذه العواصم الكشف عن إحصائيات مرعبة بضحايا ”كورونا“ في صنعاء و7 محافظات اخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين..وفاة مسؤولين حوثيين ومراكز العزل باتت عاجزة عن استقبال المزيد بشار الأسد يواجه أصعب التحديات خلافات عائلية وبوادر انتفاضة ضده .. وخيارات إيران وروسيا الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات مسيرة والتحالف يكشف مصيرها والهدف الذي كانت تتجه نحوه شركة ”محسن الخضر“ تدعم ”مأرب“ باثنين من أحدث أجهزة الكشف عن فيروس ”كورونا“ في السوق العالمية تعرف على أقوى 5 سيدات أعمال في الوطن العربي محمد عبده يكشف أسرارا عائلية كشفها له الحجر الصحي داخل منزله تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الملك سلمان أكبر خطة إنعاش اقتصادي في تاريخ الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الاربعاء 27 مايو/أيار، أنه لاخلاص للشعب اليمني الا بتحرير كامل أراضيه من قوى الكهنوت وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اجراه برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف اجتماع لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان بمقر الجيش في مأرب.
وأشاد الرئيس بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية وبسالة التضحيات المقدمة في محراب الوطن.
وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة لرئيس الأركان في استشهاد نجله النقيب فهد صغير بن عزيز والملازم عبدالقوي علي بن عزيز، والملازم صخر امين صادق كزمة، والملازم عمر العري، وعتيق العيدي، وصدام العيدي، وبشير القدمي، في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
من جانبه، ثمن رئيس الأركان مواقف رئيس الجمهورية الدائمة والثابته بحماة الوطن، مؤكدا بان التضحيات والدماء رخيصة تبدل من اجل تربة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة.
وقال: ”نؤكد ان معنويات المقاتلين عالية وهدفنا استعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير عاصمة اليمن ودحر الكهنوت المتمثل بمليشيا الحوثي الانقلابية، والدفاع عن الثورة والجمهورية“.