لماذا وجه ولي العهد السعودي بصرف سيارة ومنزل وراتب شهري لأحد الاسر السعودية ؟

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أكدت وسائل الإعلام السعودية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمر بشراء منزل وسيارة وصرف راتب شهري لأم وأبناء الغريق عبد العزيز الأسمري، الذي توفي وزوجته وطفلته غرقا بالسيول.
وأشارت، إلى أن ولي العهد وجه أمير منطقة عسير بزيارة عائلة الأسمري، وأبنائه الثلاثة الذين نجوا من الحادث، والوقوف على وضعهم الصحي.
وقدم أمير منطقة عسير التعازي لأم الغريق وذويه خلال زيارته لأبنائه الناجين الـ3، بمستشفى بللسمر، حيث لا يزالون تحت العناية، موجها بتكليف فريق طبي بمتابعتهم والإشراف عليهم صحيا ونفسيا.
ووقع الحادث، عندما جرفت السيول في وادي باغش مركبة بها عائلة، وعثر على 3 أطفال من أفرادها على حافة الوادي، وتم إنقاذهم من قبل مواطنين، وانتشلت الأم والطفلة على بعد نحو 800 متر من نقطة الاجتراف، إلا أنهما توفيا لاحقا.
وبمتابعة البحث في الوادي، عثر على جثة الأب على بعد كيلومترين من نقطة الاجتراف.