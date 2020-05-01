الكشف عن إحصائيات مرعبة بضحايا ”كورونا“ في صنعاء و7 محافظات اخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين..وفاة مسؤولين حوثيين ومراكز العزل باتت عاجزة عن استقبال المزيد

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة التابعة لحكومة الانقلاب في صنعاء (غير معترف بها)، الأربعاء 27 مايو/أيار، عن آخر احصائيات بإصابات ووفيات فيروس كورونا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وتحمل الاحصائيات مؤشر كارثي عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار المليشيا الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر .

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان حالات الاصابة بفيروس كورونا، وصلت في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي (حتى يومنا هذا الاربعاء)، لنحو 880 إصابة و195حالة وفاة. وتوزعت الحالات بين صنعاء وريفها بـ683 إصابة و143وفاة، ومحافظة إب بـ 103 إصابة، و 41 وفاة، فيما بلغت حالات الاصابة في الحديدة 29 اصابة و2 وفاة، وذمار 33 إصابة و4 حالات وفاة، بحسب المصادر ذاته.

وأشارت المصادر الى ان محافظات حجة سجلت، 9 حالات اصابة، والمحويت 6 حالات بينها حالتي وفاة، كما سجلت مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا للحوثي بمحافظة تعز 18 إصابة، و5 وفيات، وتحدثت عن تفشي كبير لفيروس كورونا وعجز سلطات الحوثي عن احتواء الوباء بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات، مؤكدة أن "مركز العزل في مستشفى الكويت بات عاجزا عن استقبال إصابات جديدة بسبب تفشي الفيروس داخل الأحياء، والأمر متكرر في مستشفى زايد .

وأكدت المصادر ان مستشار وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين الغير معترف بها، شفيع ناشر العبسي، توفي بعد 10 أيام من احتجازه في مركز العزل الصحي، بالتزامن مع وفاة مدير عام شؤون الموظفين بذات الوزارة، السفير عبد الواحد العديني.

وذكرت ان القيادي الحوثي الشيخ سلطان السامعي أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مركز العزل مع خمسة من مرافقيه، مشيرة الى أن "عددا من موظفي وزارة الخارجية التابعة للحوثيين، تم إخضاعهم للحجر الصحي بعد تأكد إصابتهم، كما توفي نحو 6 موظفين في مصلحة الضرائب".

وأطلقت الحكومة اليمنية، نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنقاذ سكان العاصمة من إنكار "الحوثيين" لتفشي الوباء. وترفض مليشيا الحوثي التعليق على تفشي الوباء رغم أنباء عن وفاة عدد من قياداتها بالفيروس، إلا أنها تؤكد أن أسباب وفاتهم "طبيعية.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات الصحية التابعة للحوثيين في صنعاء بالإفصاح عن حقيقة تفشي الفيروس، ومكاشفة الرأي العام بالواقع، وقامت المنظمة بسحب نحو 100 موظف أجنبي من أصل 158 إلى إثيوبيا، وفقا لوكالة "العمل الإنساني" المعنية بأخبار الإغاثة. ولم تعلن مليشيا الحوثي منذ السادس من مايو الماضي إلاّ عن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من بينها حالة وفاة وحالتي شفاء، غير أن تقارير غير رسمية تحدثت عن مئات الإصابات وعشرات الوفيات وسط تكتم مليشيا الحوثي.