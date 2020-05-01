الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات مسيرة والتحالف يكشف مصيرها والهدف الذي كانت تتجه نحوه

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن دفاعات المملكة تمكنت اليوم الأربعاء ، من اعتراض واسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران).
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وبين العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف اطلاق النار وخفض التصعيد والتي اعلن عنها التحالف العربي.
حيث بلغ مجموع الانتهاكات اكثر من (٤٤٥٥) اختراقاً، باستخدام كافة انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.