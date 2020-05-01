شركة ”محسن الخضر“ تدعم ”مأرب“ باثنين من أحدث أجهزة الكشف عن فيروس ”كورونا“ في السوق العالمية

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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أعلنت شركة ”محسن الخضر للصرافة والتحويلات“، الأربعاء 27 مايو/أيار، شراء جهازين PCR من أحدث الأجهزة في السوق العالمي، للكشف عن فيروس ”كورونا“، في مبادرة منها لمواجهة الفيروس بمحافظة مأرب (شرق البلاد).

وفي بيان لها وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، قال شركة ”الخضر“، انها ”تتابع الأوضاع الصحية في البلاد بعد اجتياح العالم من وباء كورونا، حيث جاءت هذه الجائحه واليمن واليمنيين يمرون بأسواء الظروف نتيجة ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي والتي للأسف لاتتوفر أدنى مقومات لمواجهة هذا الوباء الفتاك“.

وخاطبت أبناء محافظة مأرب بعد تهنئتهم بالعيد قائلة: ”اننا نعيش بينكم، ويحتم علينا وعلى الكثير من الخيرين ورجال الأعمال الظهور والوقوف الى جانب أهلنا في مأرب وساكنيها وهو مايحتم علينا ذلك ولن نكون الا منكم وفيكم، ومعكم وبينكم، نتألم من ألمكم، ونسعد لسعادتكم“.

وأضافت: ”ان الشركة تجد نفسها أمام خيار لارجعة عنه، ولاتخلي عن مأرب وساكنيها، فقد رأت أن تبادر لشراء جهازين PCR من أحدث الأجهزه في السوق العالمي وذلك للتخفيف من المعاناه لمواجهة هذا الوباء العالمي“.