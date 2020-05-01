محمد عبده يكشف أسرارا عائلية كشفها له الحجر الصحي داخل منزله

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اشتكى فنان العرب محمد عبده من الحجر المنزلي المستمر منذ 3 أشهر في السعودية، وقال مازحا إنه اكتشف خلال الفترة التي جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد وليس 9!
وأطل عبده أمس الثلاثاء على جمهوره، في حفلة افتراضية على "شاهد VIP"، بدعم من هيئة الترفيه، بمناسبة عيد الفطر.
وقال في رده على سؤال المذيع عن رأيه في الحجر الاحترازي: "ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمدلله أننا في نعمه كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا".
ووجد تصريح عبده تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها "من طيب خاطر".