آخر الاخبار

الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات مسيرة والتحالف يكشف مصيرها والهدف الذي كانت تتجه نحوه شركة ”محسن الخضر“ تدعم ”مأرب“ باثنين من أحدث أجهزة الكشف عن فيروس ”كورونا“ في السوق العالمية تعرف على أقوى 5 سيدات أعمال في الوطن العربي محمد عبده يكشف أسرارا عائلية كشفها له الحجر الصحي داخل منزله تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الملك سلمان أكبر خطة إنعاش اقتصادي في تاريخ الاتحاد الأوروبي أول دولة في العالم تلزم كافة مواطنيها بارتداء الكمامات.. وعقوبات للمخالفين ما حقيقة مقتل رئيس هيئة الأركان العامة في هجوم مأرب؟ ومن يقف وراء الهجوم؟ دراسة حديثة: معجون الأسنان يحمي من كورونا .. تفاصيل معلومة خطيرة عن الثوم ... تسبب أضراراً صحية مخيفة

محمد عبده يكشف أسرارا عائلية كشفها له الحجر الصحي داخل منزله

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 594

 

اشتكى فنان العرب محمد عبده من الحجر المنزلي المستمر منذ 3 أشهر في السعودية، وقال مازحا إنه اكتشف خلال الفترة التي جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد وليس 9!

وأطل عبده أمس الثلاثاء على جمهوره، في حفلة افتراضية على "شاهد VIP"، بدعم من هيئة الترفيه، بمناسبة عيد الفطر.

وقال في رده على سؤال المذيع عن رأيه في الحجر الاحترازي: "ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمدلله أننا في نعمه كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا".

ووجد تصريح عبده تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها "من طيب خاطر".

إقراء أيضاً
تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الملك سلمان
أول دولة في العالم تلزم كافة مواطنيها بارتداء الكمامات.. وعقوبات للمخالفين
هذه هي المرأة الحديدة للولايات المتحدة الامريكية
أخطر تهديد يطلقه الرئيس ترامب .. قد يستهدف مئات الملايين من البشر
اشتباكات مسلحة في السعودية تودي بحياة تسعة أشخاص ما بين قتيل وجريح
بعد سقوط 3 معسكرات ..الجيش الليبي يوصد طرابلس بوجه حفتر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس