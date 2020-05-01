أول دولة في العالم تلزم كافة مواطنيها بارتداء الكمامات.. وعقوبات للمخالفين

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر النائب العام الإثيوبي قراراً يقضي بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ويدخل القرار حيز التنفيذ، الأربعاء، مع فرض عقوبات على المخالفين؛ وذلك كإجراء تكميلي جديد يتعلق بالتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار الوباء.

ودعا أدانش أبيبي في بيان المواطنين إلى الحذر وأخذ الدروس من مواطني الدول الذين لم يستجيبوا للإرشادات الصحية ما ترتب عليه نتائج وخيمة، مؤكداً أن التهاون واللامبالاة أدى إلى فقد كثير من الأرواح.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 731 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4352 شخصاً خلال 24 ساعة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة جميعها لإثيوبيين، بينهم 22 رجلاً و8 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 60 عاماً.

وأشار البيان إلى أنَّ عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 181 حالة، بعد تسجيل 14 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 6 وفيات بـ"كوفيد-19".