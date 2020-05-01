ما حقيقة مقتل رئيس هيئة الأركان العامة في هجوم مأرب؟ ومن يقف وراء الهجوم؟

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اتهم رئيس هيئة أركان الجيش الوطني، الفريق الركن صغير بن عزيز، الأربعاء 27 مايو/أيار، جماعة الحوثي بالوقوف وراء هجوم استهدف قبل ساعات، مقرا للجيش بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

فيما ألمحت جماعة الحوثي إلى عدم صلتها بالهجوم الذي استهدف اجتماعا عسكريا لقيادة الجيش، وتأكيدها مقتل رئيس هيئة الأركان العامة في الهجوم. وفجر الأربعاء، نجا وزير الدفاع محمد علي المقدشي، ورئيس أركانه صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف معسكرا تتخذه وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما في مأرب، فيما سقط 7 قتلى.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ”بن عزيز“: "كلما أوغلوا في الدم والتدمير، زدنا قوة، وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران"، في اتهام ضمني للحوثي بتنفيذ الهجوم.

وتأتي تغريدة رئيس هيئة الأركان العامة دحضا لاعلان قيادي حوثي بارز مقتله، في الهجوم الذي استهدف مقر الجيش بمأرب، فيما أكدت مصادر لـ”مأرب برس“، مقتل نجله. من جانبه، قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن جماعته "لا تسعى لقتل أو إيذاء أحد"، في تلميح إلى عدم صلتها بالهجوم.

ونقل العزي عن مصادر (لم يسمها) عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن نجاة رئيس أركان الجيش من الهجوم. لكنه عاد وأضاف: "في الواقع، لا نهتم بما إذا كان شخص مثله (يقصد رئيس الأركان) حيا أو ميتا".

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات اليمنية بشأن الهجوم حتى الساعة (13:23 ت.غ).

واليوم، تعهد عزيز بحماية وحدة البلاد، والدفاع عنها مهما كانت التضحيات، في تصريح نشره موقع "سبتمبر نت" الناطق بلسان الجيش اليمني. وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.