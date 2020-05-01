معلومة خطيرة عن الثوم ... تسبب أضراراً صحية مخيفة

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1540

كثير من السيدات يقمن بفرم الثوم وتخزينه في الفريزر، ليكون جاهزاً عند الحاجة إليه، لتوفير الوقت والجهد إلا أن ذلك يسبب الكثير من الأضرار والمشاكل الصحية، حسب ما جاء في موقع"هاف بوست"

اكتشف الأطباء مؤخرًا أن تخزين الثوم مفروماً في الفريزر يوفر مناخاً مناسباً لنمو بكتيريا تدعى بـ "كلوستريديوم البوتولنيوم" وهي مادة شديدة الضرر بالجسم، حيث إنها تحمل خلايا سرطانية تدخل الجسم عند تناول الثوم أو طهي الطعام به، كما أنها تعتبر مادة سامة

اقرأ أيضا

تحرك دولي لحل الخلافات بين السعودية وقطر وبدعم أمركي .. دولتان خليجيتان تخوضان غمار وساطة جديدة وأمين عام لمجلس التعاون الخليجي يزف البشارات

وقال العلماء إن من أعراض التسمم التي تظهر على الإنسان جراء تناول ثوم مفروم محفوظ في الفريزر جفاف الحلق وصعوبة الكلام والبلع، الاحساس بالغثيان والرؤية غير الواضحة، والموت المفاجئ بسبب الصعوبة الشديدة في التنفس وشلل عضلات الجهاز التنفسي

وينصح الأطباء باستخدام طريقة أخرى صحية في حفظ الثوم، بدلاً من تجميده بالفريزر، وهي فرمه أو تقطيعه أجزاء صغيرة ووضعه في برطمان نظيف، ثم تغطيته بزيت الذرة وحفظه في الثلاجة حتى الاستخدام، تُعد هذه الطريقة صحية في طهي الطعام، وتجعلك تتجنبين نمو البكتيريا أو حدوث التسمم. مصراوي