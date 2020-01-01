أول موقف لوالد سوزان تميم على قرار العفو عن قاتل ابنته؟ هذه هي المرأة الحديدة للولايات المتحدة الامريكية مصدر في طيران اليمنية يزف اخبارا سارة لليمنيين العالقين بالخارج ويكشف موعد أول رحلة حضرموت تقدم أربع خطط أمنية لرئيس الجمهورية وقيادة التحالف .. لهذا الهدف أخطر تهديد يطلقه الرئيس ترامب .. قد يستهدف مئات الملايين من البشر الكشف عن مصير المقدشي وبن عزيز وأسماء العسكريين الذين استشهدوا في هجوم مأرب وأول تعليق حكومي خبر سار من مجموعة هائل سعيد أنعم للعاملين في الخطوط الامامية في مواجهة كورونا الانتقالي ابلغ السعودية رفض الامارات والرياض وافقت على طلبهم .. مصادر خاصة تكشف طبيعة التفاهمات واللقاءات بين الطرفين اساء لليمنيين وتوفي بعدها بكورونا .. شاهد ماذا قال مسئول حوثي قبل وفاته بالفيروس اشتباكات مسلحة في السعودية تودي بحياة تسعة أشخاص ما بين قتيل وجريح
وافقت السلطات الأردنية على تسيير رحلة لطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية لنقل مواطنيين يمنيين عالقين هناك.
جاء ذلك في مذكرة رسمية(اطلع عليها مأرب برس) صادرة عن الخارجية وشئون المغتربين الاردنية ،بتاريخ امس الاول (الاثنين) 25 مايو الجاري، مرسلة لسفارة اليمن في الاردن.
الى ذلك كشف مصدر في طيران اليمنية ،عن تسيير أول رحلة لنقل العالقين من الأردن الى مطار سيئون الدولي يوم الخميس القادم 28 مايو الجاري.
ونقل مأرب برس عن المصدر قوله «سيتم تدشين رحلات إعادة العالقين اليمنيين في الخارج ابتداء من الخميس القادم، وأول رحلة ستكون من الأردن وستتبعها رحلات من دول أخرى».
وبحسب جدول رحلات اليمنية، فان أول رحلة متوقعة لنقل العالقين في الهند (بومباي - سيئون) ستكون يوم 31 مايو الجاري.