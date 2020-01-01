مصدر في طيران اليمنية يزف اخبارا سارة لليمنيين العالقين بالخارج ويكشف موعد أول رحلة

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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وافقت ‏السلطات الأردنية على تسيير رحلة لطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية لنقل مواطنيين يمنيين عالقين هناك.

جاء ذلك في مذكرة رسمية(اطلع عليها مأرب برس) صادرة عن الخارجية وشئون المغتربين الاردنية ،بتاريخ امس الاول (الاثنين) 25 مايو الجاري، مرسلة لسفارة اليمن في الاردن.

الى ذلك كشف مصدر في طيران اليمنية ،عن تسيير أول رحلة لنقل العالقين من الأردن الى مطار سيئون الدولي يوم الخميس القادم 28 مايو الجاري.

ونقل مأرب برس عن المصدر قوله «سيتم تدشين رحلات إعادة العالقين اليمنيين في الخارج ابتداء من الخميس القادم، وأول رحلة ستكون من الأردن وستتبعها رحلات من دول أخرى».

وبحسب جدول رحلات اليمنية، فان أول رحلة متوقعة لنقل العالقين في الهند (بومباي - سيئون) ستكون يوم 31 مايو الجاري.