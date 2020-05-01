أول موقف لوالد سوزان تميم على قرار العفو عن قاتل ابنته؟ هذه هي المرأة الحديدة للولايات المتحدة الامريكية مصدر في طيران اليمنية يزف اخبارا سارة لليمنيين العالقين بالخارج ويكشف موعد أول رحلة حضرموت تقدم أربع خطط أمنية لرئيس الجمهورية وقيادة التحالف .. لهذا الهدف أخطر تهديد يطلقه الرئيس ترامب .. قد يستهدف مئات الملايين من البشر الكشف عن مصير المقدشي وبن عزيز وأسماء العسكريين الذين استشهدوا في هجوم مأرب وأول تعليق حكومي خبر سار من مجموعة هائل سعيد أنعم للعاملين في الخطوط الامامية في مواجهة كورونا الانتقالي ابلغ السعودية رفض الامارات والرياض وافقت على طلبهم .. مصادر خاصة تكشف طبيعة التفاهمات واللقاءات بين الطرفين اساء لليمنيين وتوفي بعدها بكورونا .. شاهد ماذا قال مسئول حوثي قبل وفاته بالفيروس اشتباكات مسلحة في السعودية تودي بحياة تسعة أشخاص ما بين قتيل وجريح
كشف محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن تقديمه لأربع خطط أمنية لرئيس الجمهورية وقيادة التحالف لحفظ الأمن في وادي حضرموت, مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التعجيل في تنفيذ الخطة الأمنية لمنطقة الوادي، لوضع حد لعمليات الاغتيالات.
وطالب محافظ حضرموت بالتعجيل في تنفيذ هذه الخطط، داعيًا الأهالي للمساهمة في حفظ الأمن بمديرياتهم ومناطقهم.
جاء ذلك في بيان للمحافظ، نعى فيه مدير أمن شبام وثلاثة من مرافقيه قتلوا بانفجار عبوة ناسفة.. مشددًا على الأجهزة الأمنية والعسكرية سرعة ملاحقة وضبطِ الجناة.
وتساهم المناطق الشاسعة والمفتوحة بمديرية الوادي في حضرموت، حسب مراقبين، في تزايد نشاط التنظيمات المسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن عمليات اغتيال سابقة.
وتنوعت حوادث القتل والاغتيال بوادي حضرموت خلال العامين الماضيين، بين استهداف عسكريين وأمنيين ومدنيين، مع دعوات مستمرة للسلطة المحلية والحكومة الشرعية، بدعم الأجهزة الأمنية ووضع حد للاختلالات الأمنية المتزايدة في المحافظة.