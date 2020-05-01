حضرموت تقدم أربع خطط أمنية لرئيس الجمهورية وقيادة التحالف .. لهذا الهدف

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشف محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن تقديمه لأربع خطط أمنية لرئيس الجمهورية وقيادة التحالف لحفظ الأمن في وادي حضرموت, مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التعجيل في تنفيذ الخطة الأمنية لمنطقة الوادي، لوضع حد لعمليات الاغتيالات.

وطالب محافظ حضرموت بالتعجيل في تنفيذ هذه الخطط، داعيًا الأهالي للمساهمة في حفظ الأمن بمديرياتهم ومناطقهم.

جاء ذلك في بيان للمحافظ، نعى فيه مدير أمن شبام وثلاثة من مرافقيه قتلوا بانفجار عبوة ناسفة.. مشددًا على الأجهزة الأمنية والعسكرية سرعة ملاحقة وضبطِ الجناة.

وتساهم المناطق الشاسعة والمفتوحة بمديرية الوادي في حضرموت، حسب مراقبين، في تزايد نشاط التنظيمات المسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن عمليات اغتيال سابقة.

وتنوعت حوادث القتل والاغتيال بوادي حضرموت خلال العامين الماضيين، بين استهداف عسكريين وأمنيين ومدنيين، مع دعوات مستمرة للسلطة المحلية والحكومة الشرعية، بدعم الأجهزة الأمنية ووضع حد للاختلالات الأمنية المتزايدة في المحافظة.