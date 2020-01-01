الكشف عن مصير المقدشي وبن عزيز وأسماء العسكريين الذين استشهدوا في هجوم مأرب وأول تعليق حكومي

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استهدف هجوم صاروخي مساء الثلاثاء اجتماعا عسكريا رفيعا في مأرب، ترأسه وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وحضره رئيس الأركان اللواء صغير عزيز وعدد من كبار قادة الجيش.

وقالت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة ان مليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن الواقع في مقر وزارة الدفاع، أثناء اجتماع قيادة الجيش.

وأكدت نجاة المقدشي وبن عزيز، مشيرة إلى استشهاد 7 جنود بينهم أن أحد أبناء رئيس هيئة الأركان العامة، وابن أخ له، وكليهما ضابط، وإصابة آخرين.

وافادت مصادر عسكرية يوم امس لـ"مأرب برس"بأن نجل رئيس هيئة الأركان النقيب فهد بن صغير عزيز و ابن عمه الملازم عبد القوي علي حمود عزيز والملازم صخر امين صادق كزم والملازم عمر العري والجندي عتيق العيدي والجندي،صدام العيدي والجندي بشير القدمي قد استشهدوا نتيجة استهدافهم بصاروخ باليستي حوثي اثناء تواجدهم بمعسكر الوطن بمحافظة "مأرب".

ولم يعلن الحوثيون إلى الآن مسؤوليتهم عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الوزارة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، يشير إلى منفذي الهجوم.

وسبق أن نجا وزير الدفاع نهاية العام الماضي، من هجوم مشابه استهدف مقر الوزارة بمحافظة مأرب.

وفي اول تعليق حكومي ادان وزير الإعلام واستنكر بشدة محاولة استهداف من وصفهم مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" للأحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ باليستي ايراني الصنع، دون الاشارة الى استهدف قيادت الجيش.

وبحسب وكالة سبأ، حمل الإرياني المليشيا الحوثية مسؤولية الاستهداف المتعمد للمدنيين والذي سبقه عدد من الاعتداءات التي استهدفت الاعيان المدنية في مدينة مأرب.

ودعا المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى إدانة هذه الجرائم الحوثية التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

ومساء امس ذكرت مصادر محلية بمارب ان منظومة الباتريوت التابعة للتحالف اعترضت صاروخا في سماء مأرب أطلقته مليشيا الحوثي صوب المدينة.