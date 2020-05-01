خبر سار من مجموعة هائل سعيد أنعم للعاملين في الخطوط الامامية في مواجهة كورونا

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قدمت مجموعة "هايل سعيد أنعم" التجارية تبرعاً بقيمة مائتي ألف دولار، دعماً للقطاع الصحي في صنعاء وعدن.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في حسابها على "تويتر"، إن مؤسسة هايل سعيد أنعم قدمت تبرعًا بمبلغ مائتي ألف دولار لدعم موظفي الخطوط الأمامية في مستشفيات اليمن.

وجاء التبرع بحسب المنظمة للمساعدة في تغطية رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيين في صنعاء ومستشفيين في عدن.