الكشف عن مصير المقدشي وبن عزيز وأسماء العسكريين الذين استشهدوا في هجوم مأرب وأول تعليق حكومي خبر سار من مجموعة هائل سعيد أنعم للعاملين في الخطوط الامامية في مواجهة كورونا الانتقالي ابلغ السعودية رفض الامارات والرياض وافقت على طلبهم .. مصادر خاصة تكشف طبيعة التفاهمات واللقاءات بين الطرفين اساء لليمنيين وتوفي بعدها بكورونا .. شاهد فيديو لمسئول حوثي قبل ايام من وفاته بالفيروس اشتباكات مسلحة في السعودية تودي بحياة تسعة أشخاص ما بين قتيل وجريح الحوثي يفاقم أزمة "كورونا"والأمم المتحدة تحذر من انهيار الإغاثة بعد سقوط 3 معسكرات ..الجيش الليبي يوصد طرابلس بوجه حفتر مقاتلتان روسيتان تعترضنان طائرة استطلاع أمريكية فوق المتوسط بعد سقوط 3 معسكرات ..الجيش الليبي يوصد طرابلس بوجه حفتر 25 ألف عائلة في اليمن ستفقدالمساعدات الغذائية في يونيو
قدمت مجموعة "هايل سعيد أنعم" التجارية تبرعاً بقيمة مائتي ألف دولار، دعماً للقطاع الصحي في صنعاء وعدن.
وكشفت منظمة الصحة العالمية في حسابها على "تويتر"، إن مؤسسة هايل سعيد أنعم قدمت تبرعًا بمبلغ مائتي ألف دولار لدعم موظفي الخطوط الأمامية في مستشفيات اليمن.
وجاء التبرع بحسب المنظمة للمساعدة في تغطية رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيين في صنعاء ومستشفيين في عدن.