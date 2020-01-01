الانتقالي يشتكي الامارات للسعودية ويتوسل دعمها .. الرياض توافق على منحة اسعافية ومصادر خاصة تكشف طبيعة التفاهمات واللقاءات بين الطرفين

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد يومين من نشر موقع «مأرب برس» خبرا حول اخضاع السعودية ،قيادات الانتقالي ، للحجر الصحي ، تداول اعلام الانتقالي اخبارا عن عقد مباحثات مباشرة مع القيادة السعودية.

والحقيقة ان عيدروس الزبيدي و 4 من قيادات الانتقالي يخضعون للحجر منذ وصولهم قبل اسبوع من الان الى الرياض ،ولم يعقد أي لقاء مباشر.

وحول حقيقة عقد تفاهمات بين الانتقالي والجانب السعودي ؛كشفت مصادر خاصة لمأرب برس ان ضباط سعوديين يجرون جوله من التفاهمات مع وفد المجلس الانتقالي عبر الاتصال المرئي المباشر ،عبر الانترنت.

المباحثات- وبحسب المصادر- تركزت حول مطالب الانتقالي إيجاد حلول عاجلة للملف الخدماتي والإنساني في عدن والجنوب.

وقالت مصادرنا بأن الانتقالي ، ابلغ السعودية، رفض الامارات دعم عدن بأي مشتقات نفطية ، وهو الامر الذي دفع عيدروس ووفده لمطالبة السعودية باغاثة عدن بمشتقات نفطية.

السعودية وافقت على تقديم منحة المشتقات النفطية الإسعافية ،وتم اعتمادها يوم أمس،طبقا للمصادر.

يذكر ان أعضاء الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي هم أعضاء في مايسمى هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهم: (ناصر محمد الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، ومحمد الغيثي).