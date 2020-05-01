شاهد: ظهور مثير للجدل لناشط حوثي قبل ايام من وفاته بكورونا وهذا ما قاله

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أكدت مصادر إعلامية إن الناشط في مليشيا الحوثي، شفيع ناشر، توفي متأثرا بوباء كورونا بعد ظهوره المثير للجدل قبل أيام في قناة تابعة للحوثيين.
وظهر ناشر في قناة اللحظة قبل أيام وهو يحث اليمنيين على التوجه إلى جبهات القتال بدلا من الموت كالبعير في البيوت بسبب فيروس كورونا.
كما أوضح ان "جبهات القتال هي مكان آمن من فيروس كورونا، حيث لا يوجد اختلاط هناك".
وأضاف مخاطبا اليمنيين "نحن سنقرب لك الأمور، ونقرب لك المسألة (الموت)، بدلا أن تموت موتة الأغنام محبوس في البيت".